Activan campaña para tramitar la doble nacionalidad

Solo para estudiantes, en el Centro Regional de Desarrollo Educativo, en coordinación con el Instituto del Migrante, implementaron campaña de doble nacionalidad gratuita, que les permitirá no solamente acceder a la educación básica, sino también a programas sociales de los gobiernos estatal y federal.

Es en los recintos de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez donde se llevó a cabo este programa gratuito de doble nacionalidad, enfocado en niños y jóvenes nacidos en el vecino país del Norte que cursan sus estudios en instituciones escolares de la localidad.

En ese contexto, la titular del Centro Regional, la maestra Dina Maybe Castillo, dio a conocer a medios de comunicación que se puso en marcha este programa, luego de que, mediante programas de censos, como el de Vive Saludable, que, un número importante no cuentan con acta de nacimiento del país, y por ende de la CURP.

Esta situación, en consecuencias, les impide poder acceder a programas de becas, lo que son los apoyos escolares y hasta el título académico, especificando que en un primer corte se registraron a 89 alumnos, la cual va al alza conforme se avanza, sobre todo en comunidades rurales, zonas ejidales, y colonias agrícolas.

El programa está enfocado en menores desde los 0 años hasta los 17, y comprende lo que es la educación inicial hasta medio superior, e incluye a visitantes de Reynosa y Matamoros.

La documentación que se les requirió fue la siguiente;

- Acta de nacimiento americana original

- Comprobante de domicilio

- Copia de la INE de los padres

- CURP