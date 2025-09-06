Entregan Becas el fin de semana

La Fundación Mabel A.C. realizará la entrega de becas a jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que forman parte del padrón de su programa de becas de Mabel y Mexican Children´s Refuge.

Por ello, su representante en México, Eva Lilia García Cantú, hizo un llamado a todos los becados.

"Se avisa que las becas se entregarán el sábado de 12 a 3, domingo de 9 a 2 y lunes de 9 a 13 en la Clínica Mabel.

"Sin excepción no se entregará otro día. Requisitos: carta al patrocinador, calificaciones, recibo de inscripción, el que tenga identificación (escolar).

"Favor de comunicarnos quienes no estudiarán más para acomodar otro estudiante".

Este fin e inicio de semana se darán cita miembros y voluntarios de la fundación, encabezados por la directora de la fundación Eva Lilia García, así como beneficiarios y sus padres.