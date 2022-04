Profeco lanza alerta por paquetes vacacionales

Destaca la Profeco que, en esta temporada, que es la de mayor turismo nacional incluso superior a la de Navidad y año nuevo, realiza un monitoreo especial a redes sociales y páginas en internet de comercio electrónico, esto con el fin de detectar fraudes en viajes.

Señala que los viajes no se compran en redes sociales, sino en plataformas especializadas, de preferencia directamente de los mismos proveedores, pues comprar en redes sociales, es como comprar en un crucero en cualquier semáforo en la calle, donde el proveedor no ofrece seguridad.

La recomendación a los consumidores es no dejarse engañar, pues no existen súper ofertas, en las que se ofertan viajes a costos extremadamente bajos, sobre todo porque en la mayoría se pide realizar depósitos como anticipo, los cuales con seguridad no se podrán recuperar.

También exhorta a salir a algún lado dentro del país, ya que urge al sector turístico fortalecerse después que el 2020 ha sido el año más complicado en la historia del turismo nacional, debido a la pandemia.

Destaca que como parte del operativo que concluye el domingo 17 de abril, habrá módulos de atención en los principales aeropuertos y centrales de autobuses, para brindar atención y asesoría, además de recibir quejas y denuncias, la atención también se realiza vía Whatsapp en los teléfonos 55 8078 0488, 55 8078 0485, 55 8078 0344 y 55 8078 0484.

Precios extremadamente bajos no pueden ser reales.