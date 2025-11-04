Paran manifestación

Productores locales posponen una manifestación que se tenía prevista para la tarde de lunes, en su lucha por obtener un precio justo a los granos, principalmente al sorgo, y toman la decisión de esperarse a los resultados del miércoles.

Así lo expresaron agricultores locales, así como de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, quienes señalaron que, finalmente, habrán de esperarse unos días más.

¿Qué ocurrió?

Refieren que la reunión tendrá verificativo en la capital del Estado, y que, dependiendo de los resultados de la misma, es que estarán decidiendo las medidas que adoptarán, que, de ser negativo, no descartan bloqueos simultáneos en todo el Estado.

Señalaron que es momento de que realmente sean escuchados, y no solamente las decisiones queden en veremos, o para después, pues ya están hartos de tanto burocratismo que, día con día, empobrece al campo Tamaulipeco, y en general del país.

¿Cuál es el contexto general?