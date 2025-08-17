Esperan productores lograr buen precio a sorgo y maíz

Cientos de productores locales del Distrito 025 mantienen aún la esperanza de que se pueda continuar avanzando en las gestiones a nivel Estado para obtener un buen precio compensatorio del sorgo, trigo, y maíz.

Esperan que den frutos las reuniones sostenidas en la capital de la entidad con el secretario de Desarrollo Rural, Pesca, y Acuacultura, el ingeniero Antonio Varela Flores.

Máxime que, además de los representativos de asociaciones y el Frente Estatal de productores agropecuarios de Tamaulipas, también se le suma el apoyo del poder legislativo a previa solicitud, con la participación de la diputada federal del III Distrito, Casandra de los Santos.

José Soto, Maximino Contreras, y Ruperto Olvera, todos productores locales del distrito en referencia, como muchos otros más, consideran factible el que se pueda cristalizar el objetivo del precio compensatorio a las semillas de cultivo, principalmente de sorgo, que es el que más se sembró.

Dijeron estar convencidos de que a corto plazo finalmente se les resuelva de manera favorable la petición, para que puedan cosechar un ingreso justo a los esfuerzos del trabajo fecundo que realizan con el trabajo de las tierras, y lo que producen, que son los alimentos principales de la canasta básica del mexicano.

Y para ello están muy atentos al resolutivo, que esperan sea favorable para el agro tamaulipeco, y en el caso, para los productores riobravenses, y de la zona norte del Estado.