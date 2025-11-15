Protestas seguirán

Continúa en pie la marcha de protesta de los productores en su justa demanda por un precio más justo para el grano, programada para el próximo 24 del presente mes en curso.

¿Qué ocurrió?

Entrevistado por algunos medios de comunicación, Dionisio Pérez Lara, conocido ejidatario y luchador social que ha participado en los movimientos de protesta de los agricultores locales, manifestó que se mantienen pendientes sobre el acuerdo para sumarse al paro nacional el próximo 24 de noviembre.

"Sigue proyectado el objetivo de que se va a llevar a cabo la marcha de protesta de rescate y apoyo al agro tamaulipeco y nacional".

¿Cuál es la situación actual del campo?

Señaló que, con el encarecimiento de los insumos, la falta de agua para riego en el distrito, y que la cosecha va a la baja, hace la situación en el campo más crítica.