Opta por emprender en lugar de bloquear

En el imaginario colectivo, se ha sembrado la idea de que todos los productores de la región, apoyan o participan en los bloqueos a carreteras y puentes internacionales.

No obstante, un joven agricultor, demuestra que no todos los hombres del campo, están dispuestos a tomar vías generales de comunicación.

¿Qué opinan los agricultores sobre los bloqueos?

Se trata del joven agricultor, Jorge Montelongo Villegas, quién es sembrador de múltiples cultivos. Montelongo tampoco ha mostrado simpatía con tomar los cruces internacionales de la región que también han sido afectados por hombres del campo que demandan subsidios federales.

Su dinámica es producir y buscar por si mismo mercado para lo que produce: maíz, chile jalapeño y chile habanero.

La filosofía de trabajo de Jorge Montelongo

Ajeno a pugnas, el agricultor, explica cuál es su filosofía: Es "en honor a mi papá Don Toño Montelongo", que ha decidido el joven emprendedor, no desviarse de la cultura del trabajo y el respeto a derechos de los demás.

Montelongo Villegas agregó que su gratitud es "por habernos dado la dicha, de enseñarnos a trabajar la tierra y tenerle amor al campo", comentó al momento que instruía el empaquetado del maíz que cosechó.

Impacto de los bloqueos en la producción agrícola

Lo anterior como muestra que pese a la falta de apoyos se puede seguir produciendo.