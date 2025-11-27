Productores agrícolas levantan bloqueo en Tamaulipas

Tras el cuarto día de bloqueo por parte de productores agrícolas, durante la tarde de este jueves se liberó la circulación en las carreteras de Tamaulipas. Los agricultores se retiraron y quedó abierto el paso para automovilistas particulares, autobuses de transporte de pasajeros y conductores de carga pesada.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que poco después de las 17:00 horas empezaron a liberarse las carreteras en los siguientes puntos de Tamaulipas:

Gustavo Díaz Ordaz:

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial.

San Fernando:

Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y".

Altamira:

Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

La autoridad recomienda a los automovilistas manejar con precaución y atender las indicaciones de vialidad. Se espera que la liberación de las carreteras mejore la circulación en la región, que había sido afectada por las protestas de los agricultores.