Convocan a productores agrícolas a protesta en Río Bravo

Nuevamente productores agrícolas son convocados a participar en lo que será la primera protesta de noviembre, como se ha venido informando, por la falta de políticas y subsidios a favor de la producción de sorgo.

Los productores de grano rojo, desde hace por lo menos siete años, perdieron subvenciones que otorgaba el gobierno federal. Por ello continuarán las expresiones de inconformidad.

¿Cuál es la convocatoria para la protesta?

Nuevamente, Eliborio Peña, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales, llama a que se concentren agricultores con la finalidad de continuar con el paro nacional de este sector primario.

Se convoca para este lunes 3 de noviembre en las aduanas de la región, y si bien no se dio hora en específico, se espera se concentren los hombres del campo a partir de las 8:00 horas. Hasta ahora, no se ha dicho cuál será la dinámica de esta protesta.

¿Qué consecuencias puede tener esta protesta?

La falta de subsidios ha generado un descontento creciente entre los productores de sorgo, quienes buscan visibilizar su situación ante las autoridades. La protesta se espera que sea un espacio para expresar sus demandas y buscar soluciones a sus problemas.

¿Cuál es la respuesta del gobierno ante estas demandas?

Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta clara por parte del gobierno federal sobre las demandas de los productores agrícolas. La situación se torna crítica, y los agricultores están decididos a hacer escuchar su voz en esta nueva convocatoria.