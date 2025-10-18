Tráfico pesado causa apagones

La Secretaría de Obras Públicas de Río Bravo provocó un gran problema a los vecinos de colonia La Paz y fraccionamiento Las Flores la mañana de este viernes.

Todo se debió a que por obras realizadas en brecha 115, entre calles Josefa Ortiz de Domínguez y avenida Madero, dispuso corte vial y desviación.

Las consecuencias de una medida tomada sin tomar previsiones no se hicieron esperar.

Fue el vecino Jesús Villafuerte quien denunció la problemática que enfrentan ahora por apagones provocados por operadores de carga pesada.

"Ya ve que cerraron la ruta de la 115, para Trancasa y Maseca, y ahora están pasando por la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

"Y todos están pasando por aquí, en la colonia La Paz, ya le marcamos a Tránsito.

"Todos los tractocamiones están pasando por aquí", los cuales desprendieron cables del tendido eléctrico, dejando sin luz a vecinos.

Ambos asentamientos reportan daños a las líneas de suministro que bajan de la postería de CFE.