Padres y alumnos se inconforman por tardanza en abrir portón de escuela de Río Bravo

Debido a que el responsable de la apertura a temprana hora del portón principal en la escuela secundaria general número 10 Lázaro Cárdenas se quedó dormido "en el sueño de los Justos", generó inconformidad entre los alumnos, madres y padres de familia.

Circularon en redes sociales videos en donde la apertura, ya tarde, después del horario establecido, ocasionó una andanada de molestias entre los papás y mamás principalmente, que, a temprana hora, acudieron a dejar a sus hijos a la escuela.

Esta situación, dicho por los padres de los estudiantes que acompañan a sus hijos antes de que aparezca el sol, por cuestiones de seguridad, y porque muchos de ellos trabajan, los pasa a afectar en sus fuentes de empleo.

En tono molesto, señalaron que pareciera que no hay director en la escuela, ni subdirector, puesto que se debe poner un orden al respecto, ya que es una gran responsabilidad el abrir el portón para que los alumnos no se queden afuera de la escuela.

Añadieron que, si esto sigue ocurriendo, ahora en la temporada de invierno, la situación será peor, por lo que coincidieron en que, si la persona asignada no puede cumplir en el horario establecido, que la cambien, máxime que en seguridad las cosas van de mal en peor.