Desvío de tráfico pesado por colonia de Río Bravo provocó apagones

La Secretaría de Obras Públicas de Río Bravo, provocó un gran problema a los vecinos de colonia La Paz y fraccionamiento Las Flores la mañana de este viernes.

Todo se debió a que por obras realizadas en la brecha 115, entre calles Josefa Ortiz de Domínguez y avenida Madero, se dispuso corte vial y desviación.

Las consecuencias de una medida tomada sin tomar previsiones, no se hicieron esperar.

Fue Jesús Villafuerte, habitante afectado, quien denunció la problemática que enfrentan ahora por apagones provocados por operadores de carga pesada.

"Cerraron la ruta de la 115, para Trancasa y Maseca, y ahora están pasando por la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Y todos están pasando por aquí, en la colonia la paz, ya le marcamos a Tránsito.

"Todos los tractocamiones, están pasando por aquí", los cuales desprendieron cables del tendido eléctrico, dejando sin luz a los vecinos. Ambos asentamientos reportan daños a las líneas de suministro que bajan de la postería de CFE.

Tránsito intervino y frenó el paso de las unidades de carga, por lo que ahora se deberá trazar otra ruta alterna.