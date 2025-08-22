Falla servicio de basura

La ineficiencia en el servicio de la recolección de la basura como parte del "Es Río Bravo y Nada Más" se ha venido acentuando, lamentablemente, en lo que son algunas de las esquinas de avenidas principales en la zona centro de la ciudad.

Como por la Francisco I. Madero, por donde a diario se desplazan cientos de vehículos, que es la que conduce a la entrada y salida principal de la localidad.

Los montones de basura apilados en la calle en las esquinas, despidiendo fétidos olores, así como la gran cantidad de moscas y zancudos, ya se han vuelto y visto como algo muy natural.

Al indagar al respecto se logró recabar el dato de lo que está pasando, que cuando la unidad hace el recorrido, y no hay quien pague por llevarse el bote, o "coopere", sencillamente no depositan los desechos en la unidad recolectora.

La salud y la imagen de la ciudad es lo que pareciera menos importarles, para quienes tienen la responsabilidad de brindar cuando menos los servicios básicos a la población incluyendo el bienestar de las familias.