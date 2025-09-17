´Diablitos´ revientan los transformadores

Sendos casos de transformadores sobrecalentados o incendiados, debido a sobrecarga por parte de usuarios del servicio de energía eléctrica que no tienen contrato, se registraron la noche del lunes.

El primer incidente fue reportado en la villa de Nuevo Progreso, donde, justo antes del inicio del festejo del Grito de Independencia, explotó un transformador frente a una zona escolar.

Este hecho ocurrió en calle Durango, colonia 18 de Marzo, a pocos metros de la Secundaria Técnica 28 "Manuel Garza Caballero".

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes intentaron apagar el incendio del transformador y solicitaron además la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El segundo incidente, en el que se registró un sobrecalentamiento de un transformador, también ocurrió la noche del lunes, en la colonia Paraíso, frente al Jardín de Niños Federico Froebel.

En este caso, vecinos reportaron un poste con transformador ardiendo cerca de una zona escolar, en esta ocasión en una institución de nivel preescolar, informó la vecina Laura Elena Blas.

Las madres de familia de ese sector denunciaron que, durante la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16, el transformador contiguo al preescolar Federico Froebel humeaba debido a presunta sobrecarga.