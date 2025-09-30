Mantiene Telesecundaria problemas en instalaciones

Un llamado urgente es el que continúan haciendo a la Secretaría de Educación Pública en el Estado para que eviten que, en la Telesecundaria Patricio González Almaguer del ejido Buena Vista, se queden estudiantes de nuevo ingreso sin matrícula.

Hasta el momento, refieren madres de familia de la citada escuela secundaria, que no se han logrado solucionar los problemas que afrontan a fondo, ya que finaliza el mes y aún hay alumnos que no han podido ser inscritos en el sistema.

A la directora, que según ya está destituida, Brenda Briseño Delgado, le están protegiendo, porque a la fecha no aparece ni tampoco ha rendido cuentas claras de los dineros que manejó a su antojo.

La escuela en sus instalaciones sigue presentando serios problemas, como el hecho de que en las aulas se sigue trasminando el agua por el techo, le falta pintura a toda la escuela, y otros muchos problemas más.

Tampoco aparecen los sellos por ningún lado, como si se tratase de una venganza porque ya no la quisieron como directora, y le estén dando la oportunidad de que haga lo que mejor le plazca.