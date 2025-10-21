Usan alcantarillas como basureros

La falta de cultura del agua entre las y los ciudadanos continúa generando graves problemas en la red de alcantarillado que toman como basureros clandestinos, como en las colonias Paraíso y Cuauhtémoc, en donde se emplearon a fondo labores de desazolve ante taponamiento.

Fueron cuadrillas del organismo operador quienes se dieron a la tarea de profundizar trabajos de desazolve, justamente por las calles Dalia y Membrillo de la colonia Paraíso.

El problema se agravó debido a que fueron encontrados en la red general todo tipo de desechos sólidos, en virtud de que toman la red como si fuera depósito para la recolección de basura.

Otro problema más se generó en el asentamiento Cuauhtémoc, por las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Cuauhtémoc, en donde cuadrillas, apoyadas por la unidad vactor, se dieron a la tarea de efectuar labores de desazolve.