Sondean líneas de agua potable

Luego del problema que se generó al fracturarse una compuerta del canal Anzaldúas, ocasionando que la ciudad se quedara sin el servicio del agua, al restablecerse, ahora se realizan labores de sondeo en líneas del agua potable.

¿Qué ocurrió?

Son cuadrillas del organismo operador quienes vienen llevando a cabo los trabajos de sondeo en las líneas conductoras del preciado líquido en diferentes sectores de la población. Es en colonias como las Lomas, Monterreal, Victoria Cardenista, y otras más, en donde se registró este tipo de problemas debido al tiempo en que permaneció estancada el agua. Ese problema generó que el agua se estancara en las líneas y ocurrieran taponamientos que impiden que el agua llegue con la presión requerida.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?