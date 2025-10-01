Olvida portero abrir escuela

Autoridades de Secundaria Técnica 10 Lázaro Cárdenas escenificaron escándalo la mañana de este martes.

Lo anterior, debido a que el portero del plantel no acudió a tiempo a cumplir con sus labores. Desde antes de las 7:00 horas, alumnos y padres de familia se apostaron a las afueras de la institución, esperando la apertura. No obstante, la espera fue en vano, pues los estudiantes tuvieron que ingresar por otro portón. Para fortuna, el portón de servicio sí estaba abierto, pues por ahí ingresan los maestros y trabajadores del plantel. Esta situación provocó el encono entre papás y autoridades del plantel, lo que quedó plasmado en las opiniones de los jefes de hogar. "Al último los metieron por el portón de atrás", indicó Iris Hernández. Otra madre de familia fue Natalia Rodríguez, quien opinó: "Yo creyendo que mi hijo está adentro de la secundaria ¡qué irresponsabilidad! Pero que el niño no haga esto porque inmediatamente le hablan perfecto para hacer reporte", fustigó.