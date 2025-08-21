Basura acumulada en el centro de Río Bravo genera malestar entre vecinos

La ineficiencia en el servicio de recolección de basura del programa "Es Río Bravo y Nada Más" se ha acentuado, especialmente en algunas esquinas de avenidas principales en la zona centro de la ciudad.

Uno de los casos más visibles ocurre sobre la Francisco I. Madero, vía por donde a diario circulan cientos de vehículos y que conduce a la entrada y salida principal de la localidad. Los montones de basura apilados en las esquinas, acompañados de olores fétidos y la presencia de moscas y zancudos, se han vuelto una escena común.

Al indagar sobre la situación, se recabó que cuando la unidad recolectora realiza su recorrido, y no hay quien pague por llevarse los desechos o "coopere", los residuos simplemente no son recogidos.

Vecinos expresan que la salud y la imagen de la ciudad parecen ser de poca importancia para quienes tienen la responsabilidad de garantizar los servicios básicos y el bienestar de las familias.