Estacionamiento lleno de baches

Visitantes de centro comercial ubicado en avenida Madero con Rodhe, en la colonia La Paz, fustigan el estado en que se encuentra parte del estacionamiento.

La situación es tan grave que incluso algunos automovilistas reportan haber sufrido accidentes causados por la falta de mantenimiento en el asfalto.

Esta situación se presenta principalmente en las entradas a dicho complejo comercial, donde el deterioro del pavimento es evidente.

Aún cuando usuarios de ese espacio privado han demandado que la administración del complejo comercial rehabilite totalmente el estacionamiento, esta situación lleva años.

"Arreglaron nada más una parte del estacionamiento, pero por dónde están el gimnasio y el pollo Kentucky

Por ahí, sigue igual o peor, con las lluvias de hace dos semanas, se abrieron más los baches", exclamó Raúl Ríos.

Pese a que el Centro Comercial es visitado por cientos de automovilistas a diario, la reposición del asfalto deteriorado no ha sido completa.