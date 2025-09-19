Atiende CFE falta de energía eléctrica

Atendieron cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) problema de falta de energía eléctrica en la Escuela Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo.

Fue la mañana de jueves que, en base al reporte DO405838114, se abocaron a darle solución a la interrupción en el servicio por falla que fue reportada desde la dirección del plantel a cargo del maestro Marco Antonio Valero.

El problema se debió a una sobrecarga de energía, un cortocircuito o una falla en el transformador, lo que generó que los dispositivos de protección actúen para evitar daños mayores en el sistema eléctrico y a los usuarios.

Personal docente y directivos agradecieron la pronta respuesta de la CFE al problema, debido a que el plantel cuenta con una población superior a los 1 mil 200 estudiantes en ambos turnos.