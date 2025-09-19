Tamaulipas

Atiende CFE falta de energía eléctrica

En la Escuela Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo
  • Por: Armando González
  • 19 / Septiembre / 2025 -
Atendieron cuadrillas de CFE problema de falta de energía eléctrica en escuela secundaria.

Atendieron cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) problema de falta de energía eléctrica en la Escuela Secundaria General número 1 Alfredo del Mazo.

Fue la mañana de jueves que, en base al reporte DO405838114, se abocaron a darle solución a la interrupción en el servicio por falla que fue reportada desde la dirección del plantel a cargo del maestro Marco Antonio Valero.

El problema se debió a una sobrecarga de energía, un cortocircuito o una falla en el transformador, lo que generó que los dispositivos de protección actúen para evitar daños mayores en el sistema eléctrico y a los usuarios.

Personal docente y directivos agradecieron la pronta respuesta de la CFE al problema, debido a que el plantel cuenta con una población superior a los 1 mil 200 estudiantes en ambos turnos.

Por la mañana, cuando aún no amanecía y los alumnos arribaron a la escuela, se vieron en la necesidad de tener que suspender las clases, pero, por fortuna, en el turno vespertino no, toda vez que se atendió y solucionó el problema.

