Sufren vecinos de anegación séptica

Vecinos de un sector de colonia próxima al Centro de la ciudad, sufren desde hace días, anegación por aguas sépticas, luego de que maniobras de empresa constructora, saturara la red de drenaje.

Así lo reportó la madrugada de este miércoles 20 de agosto, la residente de ese sector, el ama de casa Yovana Hernández, quien pidió ayuda tanto a autoridades locales, como de Comapa.

Los vecinos afectados, aclararon que la empresa a la que señalan de esta afectación, nada tiene que ver como la Comapa Río Bravo.

Si bien desconocen el nombre de la constructora, remarcaron que esta les tapó el drenaje en un populoso punto de la Estero en calle Felipe Ángeles, ahora piden que la constructora que les tapó el drenaje, responda.

Los mismos colonos, exponiendo su integridad física decidieron por la noche destapar las alcantarillas, para evitar que las descargas sanitarias se retornaran a sus domicilios.