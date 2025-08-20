Sufren vecinos de Río Bravo inundación de aguas negras; acusan a constructora

Río Bravo, Tam.- Vecinos de la colonia Esteros en el centro de la ciudad enfrentan desde hace varios días un serio problema de aguas negras, luego de que una empresa constructora obstruyó la red de drenaje.

La madrugada de este miércoles 20 de agosto, la señora Yovana Hernández, habitante del sector, pidió apoyo a las autoridades municipales y a la Comapa para resolver la situación.

Los afectados aclararon que el problema no tiene relación con la Comapa Río Bravo, sino con la constructora que, durante sus trabajos, tapó el drenaje en la colonia Estero, a la altura de la calle Felipe Ángeles.

Aunque desconocen el nombre de la empresa, los colonos exigen que responda por los daños ocasionados. Ante la falta de solución, durante la noche los mismos vecinos tuvieron que destapar las alcantarillas para evitar que las aguas residuales regresaran a sus hogares.