Captan a camiones de Sedena en Texas

Gran revuelo causó la presencia de unidades oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) circulando en el valle de Texas.

Así quedó registrado por usuarios de redes sociales la mañana de este miércoles 3 de septiembre.

Por lo menos tres camiones de transporte de tropas del Ejército Mexicano, quedaron registradas en metraje tomado por una usuaria de Facebook.

El convoy fue captado en el cruce de "Military Highway" y "Salinas Boulevard" en Donna, Texas.

La caravana de unidades de Sedena era escoltada por lo menos por dos patrullas de la corporación State Troopers del Gobierno de Texas.

Los camiones castrenses circulaban de oriente a poniente sobre "Military Highway" y viraron al sur en "Salinas Boulevard".

Hay que resaltar que estos vehículos oficiales no transportaban tropas, solo se apreciaba al operador.

Hasta ahora, ni Sedena ni el Gobierno de Estados Unidos han informado la razón de la presencia de estas unidades en suelo estadounidense.