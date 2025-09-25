Arrecian moscos

Las lluvias de la semana pasada y del domingo han calado fuerte en sectores de la periferia.

Colonias como Benito Juárez, Hijos de Ejidatarios y Morelos, así como fraccionamientos como Misiones del Puente, son campo fértil para los vectores.

Grandes encharcamientos han sido incubadoras de miles de mosquitos Aedes aegypti, los cuales atacan por igual a niños y adultos.

Guadalupe Leal, residente de Misiones del Puente, fue quien alertó que la periferia se encuentra anegada.

Igualmente, la aparición de más cacharros potenció la procreación de más mosquitos transmisores de:

-Dengue

-Zika

-Chikungunya

"No han fumigado ni repartido Abate, estamos todos llenos de ronchas por las picaduras de los zancudos", exclamó Leal.