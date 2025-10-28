Amanecido se lleva un poste de la CFE

Ebrio conductor perdió el control del vehículo que conducía y se estampó con poste de la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron por avenida licenciado Benito Juárez, cuando el ahora conductor, quien dijo responder al nombre de Adrián Sánchez Herrera, quien tripulaba un automóvil negro con placas de circulación SBP-3215.

De acuerdo al parte informativo, debido al excesivo consumo de bebidas etílicas, le ocasionó que perdiera el control y terminara por impactarse contra un poste propiedad de la CFE.

El carro fue reportado casi como pérdida total, mientras que Adrián fue detenido como responsable del hecho vial ocurrido en plena avenida el fin de semana.

Ahora deberá pagar, además de las multas correspondientes en tránsito, los daños ocasionados al poste de concreto, que por poco y lo arranca desde el tronco.



