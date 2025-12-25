Suplente realiza los festejos navideños

Ante la cancelación por primera vez en por lo menos 20 años de posadas oficiales realizadas por autoridades municipales, el actividad Daniel Moreno y su esposa Cristina Rentería realizaron los propio y la noche del pasado 23 de diciembre cerraron la celebración de las posadas.

¿Por qué se cancelaron las posadas oficiales?

La celebración de las tradicionales posadas, estuvo este año 2025 a cargo del alcalde suplente, Daniel Moreno, quien desde el pasado 2 de diciembre, en un polémico mensaje, marcó su distancia de la actual administración municipal.

Acciones de Daniel Moreno en las festividades decembrinas

Estas festividades decembrinas, fueron iniciadas el pasado 20 de diciembre "en la brecha 112, calle Quinta, colonia Hijos de Ejidatarios, local tortillería Mi Abuelita", indicó Moreno.