Temen accidente por portón suelto

Vecinos de la calle Gerardo Ballí temen un accidente con una estructura metálica de grandes dimensiones que fue dejada sobre la acera. Se trata de un portón de material laminado y fierro tubular, el cual fue colocado sin ningún mecanismo que lo fije o asegure en medio del paso de los peatones. Fue el joven Raúl Ríos quien reportó esta situación, pues frecuentemente acude a ese sector a visitar amistades. Lo peor es que el portón, que se encuentra suelto y puede ser removido cuando hay fuertes vientos, se ubica a solo cuadras de una primaria. Con el retorno a clases, alumnos y padres de familia que no cuentan con transporte propio o viven a solo cuadras del plantel transitan a pie por esa banqueta. En el pasado se han dado incluso accidentes mortales con este tipo de estructuras. Llama la atención que no exista ni siquiera cinta amarilla que advierta el riesgo.