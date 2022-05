Ponen barbas a remojar: Temen les pase lo de texanos

Río Bravo, Tam.- Ante el pronóstico de futuras tormentas, productores locales y de la región temen les pueda ocurrir lo que a algunos agricultores de ciudades aledañas al Valle de Texas les pasó, al ver siniestrados parte de los cultivos de maíz, sobre todo por que una buena parte debido a los altos costos del seguro agrícola están por las nubes, y muchos no tuvieron el recurso para protegerlos contra siniestros.

"Ahorita lo que se conoce como prima del seguro agrícola anda en unos mil pesos por hectáreas si no es que me quedo corto y hasta más, lo cual asegura la siembra si se ve siniestrada hasta por unos 8 mil pesos, solo que los créditos no son fáciles".

Otros quienes sembraron apenas unas cuantas hectáreas de maíz, dijeron que al no haber programadas de apoyo y el crédito de avío con el puro costo del diesel se esfumo, confían en Dios ya que si los cultivos llegarán a resultar siniestrados, estaría perdiendo todo el capital que logró juntar para trabajar las tierras.

Por lo pronto reportes emitidos por la Unión Agricola Regional del Norte de Tamaulipas dan cuenta de que, hasta el momento tanto el Gobierno Estatal como Federal oficialmente no han reportado siniestro alguno por las copiosas lluvias registradas los días 24 y 25.