Por iniciar nueva directiva de la CR

Por iniciar nueva directiva de la CRAhora ya no estarán ocupando en la labor de servicio social o apoyo a estudiantes de la Universidad
En la delegación de Cruz Roja Río Bravo, con la nueva mesa directiva que se apresta a tomar protesta, y al pasar a segundo puesto la anterior presidenta, aplican nueva política de trabajo de servicios en materia de salud con instituciones universitarias, en las que menosprecian al estudiantado local.
Datos recabados al respecto permiten establecer que, ahora ya no estarán ocupando en la labor de servicio social o apoyo a estudiantes de la Universidad Tamaulipeca locales o de otras instituciones.
Sino que ahora estarán optando por apoyarse con alumnos de la misma universidad, pero de la ciudad de Reynosa, ignorándose el porqué del cambio de preferencia, en lugar de apoyar en el servicio social a los alumnos locales.
Aún y cuando pudieran ser de la misma casa de estudios, los riesgos que corren tan solo de trasladarse de Reynosa a Río Bravo son bastante riesgosos, por el peligro que representa ante las situaciones de riesgo que parecen no tener fin.