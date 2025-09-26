Por iniciar nueva directiva de la CR

En la delegación de Cruz Roja Río Bravo, con la nueva mesa directiva que se apresta a tomar protesta, y al pasar a segundo puesto la anterior presidenta, aplican nueva política de trabajo de servicios en materia de salud con instituciones universitarias, en las que menosprecian al estudiantado local.

Datos recabados al respecto permiten establecer que, ahora ya no estarán ocupando en la labor de servicio social o apoyo a estudiantes de la Universidad Tamaulipeca locales o de otras instituciones.

Sino que ahora estarán optando por apoyarse con alumnos de la misma universidad, pero de la ciudad de Reynosa, ignorándose el porqué del cambio de preferencia, en lugar de apoyar en el servicio social a los alumnos locales.