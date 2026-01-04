Sustituyen a la Policía de Proximidad por militares

Desechada la Policía de Proximidad por el actual Gobierno Local como parte de compromisos de campaña, para prevenir y combatir delitos del fuero común, ante la ola de robos y asaltos hasta en plazas públicas, se centró la presencia de elementos militares en la localidad.

Acciones de la autoridad ante la inseguridad

Los patrullajes, aunque principalmente en horas del día, se incrementaron en lo que son las avenidas principales en la zona centro de la ciudad.

Residentes locales, esperan que esto contribuya en parte a disminuir un poco el número de robos y otros delitos que han ocurrido en contra de habitantes de la ciudad, y que no han podido disminuir lo que es la Guardia Estatal, al ser un número bastante reducido.

Impacto en la comunidad por el aumento de delitos

Los reportes, principalmente de robos a casa habitación y negocios comerciales, no han dejado de azotar a propietarios de centros comerciales y residentes de colonias.

Señalan que ya no se necesita que sea en horas de la noche, sino durante el día, en virtud de que los ladrones y asaltantes andan en modo imparable, y realmente no hay dependencia a que recurrir, salvo exponer la denuncia, aunque eso no les resuelve nada, ya que la mayoría de los casos quedan en la más completa impunidad ante la inoperancia de la Policía Investigadora para resolver este tipo de casos.