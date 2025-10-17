Quiere regidora eliminar cajones de discapacitados

La regidora Guadalupe Salas, del PRI-PAN, vuelve a estar en polémica.

Esta vez, ciudadanos la acusan de haber influido para evitar que se atendiera una petición ciudadana de repintado y señalamiento de un cajón exclusivo para personas con discapacidad.

Este espacio está ubicado en la calle Independencia con Corregidora.

Este señalamiento fue hecho por la joven Priscila Murillo, quien fustigó el proceder de esta funcionaria.

En el sitio se encuentra un spa propiedad de la regidora, quien presuntamente utiliza el espacio destinado a personas con discapacidad para estacionar su propio vehículo, impidiendo que personas con movilidad reducida puedan usarlo.

Comerciantes del área, como el doctor Raúl de la Torre García, aseguran estar hartos de la prepotencia con la que actúa la regidora. Mientras tanto, Salas sigue acumulando polémicas, sin mostrar resultados tangibles en el Cabildo.