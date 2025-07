Protestan por salones en mal estado

Nuevamente, la Secundaria General número 3 vuelve a ser objeto de polémica, pues padres de familia piden un regreso a clases digno.

Ante la proximidad del ciclo escolar 2025-2026, jefas del hogar ven que sigue en deplorables condiciones el plantel.

Así lo expuso la madre de familia, Alejandra Dávalos, quien cuestionó qué pasó con las inscripciones del ciclo pasado, pues no se supo su destino.

“Nunca dan razón de los cambios que hace el director y ni con el dinero que pagan los padres de familia. Yo, por mi cuenta, no pagué, sólo por esta acción de no presentarnos a la tesorera y no darnos un lugar como padres de familia.

También se sabe, por boca del mismo director, que la persona que tienen en los baños como cuidadora y para limpieza no es madre de familia; anteriormente, era la tesorera el año pasado, pero este año ya no, y por eso se nombró a otra persona, pero no pudo quedarse en el cargo.

Resulta que no se nos avisó nada. Por más que se le pidió al director una junta nunca la hizo, y hoy que se entregaron las boletas resulta que están dos personas: una se llama Paty, que según no tiene nada que ver y estaba ahí cobrando, y la otra que según es la tesorera, la cual nunca se había visto en la secundaria”, fustigó.