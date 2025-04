Sufrió afectaciones por las recientes lluvias: Playita lista en el 2025

No obstante que, debido a razones ambientales, "la Playita" no fue habilitada oficialmente por el municipio, no fue obstáculo para que familias de la localidad acudieran al ya tradicional punto recreativo durante esta Semana Santa.

El fin de semana registró poca afluencia el sitio, que, sin embargo, contó con presencia preventiva de elementos de la Cruz Roja y Protección Civil y Tránsito, quienes instalaron guardias para salvaguardar la integridad física de las personas que decidieron visitar el lugar pese a las recomendaciones.

Y en ese tenor, rescatistas de Protección Civil expresaron que, "Sabemos que la gente viene por costumbre, así que estamos aquí para cuidar que no haya accidentes".

El municipio informó, como se dio a conocer oportunamente, que la Playita no sería abierta oficialmente este año, por el arrastre de limpieza causado por inundaciones, el terreno irregular, y un enfoque en el respeto ambiental.

A pesar de ello, no fue impedimento alguno para que continúe siendo lugar de esparcimiento para las familias que decidieron quedarse en la ciudad y no vacacionar a otros lugares del Estado o el país.

Por su parte, el comandante de Protección Civil, Josué Macías Ríos, explicó que se intensificó la vigilancia en seis balnearios de la ciudad, principalmente en aquellos de mayor afluencia, como la 16, la 14, y el ejido 6 de Enero.

Añadiendo que, "nuestro deber es estar presentes, aunque el lugar no esté en condiciones óptimas, la prioridad es la integridad física de la ciudadanía".