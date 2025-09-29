Analizan recorte a nómina del gobierno de Río Bravo

De cara al fin de año, anticipan que habrá recorte de personal en los diferentes departamentos que conforman el Gobierno Municipal así como en Nuevo Progreso.

Ante la inquietud e incertidumbre que priva entre el personal de la plantilla laboral, incluyendo jefes de departamentos, y puestos aún claves que también contempla a séquito de asesores, fue entrevistado el oficial mayor del Ayuntamiento, Esteban Agustín Ricario Aguilar.

Hoy en día, el Gobierno Local cuenta con una plantilla laboral entre 1 mil y 1 mil 100 empleados, en su mayoría en Servicios Públicos Primarios, cuando iniciaron fluctuaban entre los 800.

“Estamos actualizando datos y viendo lo que es el adelgazamiento de la nómina, que es muy común, a casi un año de Gobierno, evaluando el desempeño del personal, que si incurre en fallas no hay más remedio que darlos de baja”.

De la administración anterior se quedó un número indeterminado de personal, unos por el trabajo y la experiencia, y la otra por años y antigüedad.

Admitió que hay inconformidades de algunos porque se les remueve a otro departamento, cuyos casos finalmente se busca llegar a un arreglo.

Por el momento se sigue el proceso de evaluación, pero entre diciembre y enero sí se meterá tijera a la nómina en cuanto al número de empleados por diversas causas.

Los compromisos de campaña, después de seis meses o un año, llegan a su fin, que será otro de los factores que habrán de determinar la salida de un número indeterminado del personal, tanto en Río Bravo como en Nuevo Progreso.