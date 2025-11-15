Ubican a ladrones

Miembro de la directiva local del PAN que el pasado 6 de noviembre reportó frustrado plagio en puente Reynosa-Hidalgo, hizo importante revelación.

Tras presentar denuncia en Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), José Gómez Alvarado indicó que se ubicó el vehículo de los plagiarios.

¿Qué ocurrió?

Igualmente, Gómez Alvarado reveló que el día del suceso, la Guardia Estatal detuvo a los ocupantes, pero casi de inmediato fueron liberados. "Ante la falta de criterio de la Guardia Estatal donde liberaron a los captores he instruido al equipo a extremar precauciones y cambiando la forma de la cual se estará trabajando pero en los próximos días. Nos estaremos incorporando a la agenda cotidiana, seguiremos señalando y alzando la voz", fue su mensaje.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sobre el avance de la carpeta de investigación, detalló que la FGJE le notificó que se ubicó la unidad donde se desplazaban los acusados. "Como parte de las investigaciones por parte de la FGJT ya se localizó un vehículo de los que participaron en el intento de plagio del cual fui objeto, esperemos y pronto se de con los presuntos captores", remarcó.