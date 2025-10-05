Ataca pirómano en Las Américas

Madres de familia viven en zozobra y terror, luego de que desquiciado pirómano, viene realizando ataques y quemas que ponen en riesgo a los más vulnerables: niños y mujeres.

Fue la señora Leticia de León, quien hizo este reporte, en donde una mujer, amiga de ella, fue acosada y objeto de intento de agresión la tarde del viernes en el fraccionamiento Río Bravo.

Reportan a pirómano en avenida Las Américas con Abasolo.

"Es una amiga mía pide ayuda ¿alguien sabe de quién ese esa construcción en las Américas?", indicó sobre la vivienda en obra negra en el cruce de calle Abasolo.

"¿Alguien podría ayudarnos? el señor echó gasolina en el boulevard y en el escombro que está en la calle y en la casa, hablé a Protección Civil y me dijeron que el comandante dijo que no podían venir porque no se lo pueden llevar.

"El señor trae encendedor, sigue haciendo daños, no se si puedan apoyarnos con esto, ya tenemos 1 mes con este problema, es en avenida las Américas esquina con Abasolo", agregó.

Deambulando se le pudo captar a este infractor, quien paseaba con una garrafa de gasolina de forma desafiante por ese sector residencial, en donde hasta hace poco, la calma imperaba.

Hasta ahora, se desconoce, la razón, por la que no ha sido detenido por los elementos de la Guardia Estatal y remitido ante la autoridad o institución a que corresponda.