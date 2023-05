Demandan padres se audite primaria

Anaís Hinojosa Tapia, directora de primaria Benito Juárez, no aparece ante reclamo de auditoría.

RECLAMO

Fue el subdirector José Gallardo Flores, quien salió a dar la cara ante la omisión de la directivo, pues además del reclamo por el dinero, se cuestiona que no habrá festejo a las madres ni graduación de los egresados.

El funcionarios escolar, precisó que según la supervisión escolar, la directora solo pidió un permiso los días martes, miércoles y jueves "por un cuestiones personales", aclarando que no hasta ahora no hay un cambio de la directora, quien ya lo solicitó a sus superiores, aclarando que "ella misma solicitó una auditoría", para la cual aún no hay fecha.

"Cinco años y no hizo nada, la escuela sigue igual", espetó una madre de familia, quien precisó que "solo hay 45 pesos en caja".

Los jefes de hogar acusaron que "la cooperativa deja 6,200 pesos por semana", pero nadie rinde cuentas, pues Anaís Hinojosa Tapia "ya no se presentó hoy, pidió cambio por auditoría, no hay comprobantes por 110 mil pesos de cooperativa", remarcaron.

Otras madres afirman que previo a la pandemia había 200 mil pesos de cuotas de inscripción, pero la directivo no rindió cuentas desde que asumió como directora, llegaron los calores y no ha para dar mantenimiento a los aires acondicionados.

Padres de familia no tendrá otra opción que esperar hasta la otra semana, para poder hablar con la directora y conocer si ya hay fecha para la auditoría.

La cooperativa del plantel, también genera ingresos y nadie sabe dónde están, indicaron jefes de familia.

Padres de familia, explotaron en contra de dirección del plantel, pues demandan conocer el paradero de las cuotas escolares.

Las puertas del plantel, en un inicio de la manifestación, fueron cerradas.