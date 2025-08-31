Sacude una situación de riesgo al sector poniente

Persecución y detonaciones cimbraron a familias al poniente de la ciudad la mañana de este sábado, en una Situación de Riesgo que se reporto pasadas las 8:00 horas.

Vecinos de ese sector registraron en vídeos que subieron a redes sociales, cómo la "Y" que une a la avenida Madero con carretera Río Bravo-Reynosa, se encontraba cubierta por "ponchallantas" a la altura de colonia Campestre.

Igualmente las familias fueron presas de la sorpresa por las detonaciones producto de la SDR, sin que se reportaran civiles ajenos a los hechos, afectados.

Este episodio de violencia, viene luego de una relativa paz que se ha vivido en los últimos meses en la frontera de Tamaulipas, sobre todo entre Reynosa y Río Bravo.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas, no dio información sobre este incidente, que si bien fue breve, irrumpió la calma en la zona poniente de la ciudad.

Se desconoce si el episodio fue protagonizado por facciones rivales o civiles armados contra autoridades, lo cierto es que fue a plena luz del día en una zona de intenso tránsito.