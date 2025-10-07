Aseguran camioneta con reporte de robo

Tras peliculesca persecución, en la que los malandros le sacaron al "topón", elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo y armamento.

El hecho ocurrió el fin de semana, por las calles Hinojosa con Oriente 6 del Fraccionamiento Río Bravo, donde los delincuentes, que circulaban a bordo de una camioneta blanca Toyota RAV 4 color gris sin placas, la dejaron abandonada.

En el interior de la unidad fueron aseguradas dos armas de fuego, siete cargadores abastecidos con un total de 48 cartuchos hábiles de diversos calibres.