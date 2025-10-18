Reportan persecución en brecha 112 y zona Centro de Río Bravo

Momentos de tensión vivieron automovilistas, peatones y locatarios por brecha 112 y zona Centro momentos antes de las 15:30 horas de este sábado. Conductores y civiles ajenos a los hechos reportaron persecuciones de la Guardia Estatal (GE) contra civiles de quienes se presumía podrían estar armados.

En su huída, los hombres embozados buscaron evadir el avance de los uniformados, tomando diversas calles a exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Fue a través de una barricada con patrullas que los elementos estatales lograron detener a la unidad de forajidos.

Algunos automovilistas que circulaban por las áreas afectadas por esta persecución quedaron varados debido a los abruptos cortes de vialidad.

Esta situación de riesgo dejó, como efecto colateral, un percance vial en calle Cuauhtémoc con Jalapa, fraccionamiento Río Bravo.

En redes sociales y grupos de WhatsApp se dieron los reportes del momento en que fue detenida la camioneta reportada, siendo esta una GMC Terrain, color guinda, sin placas.

Fue en avenida Madero casi esquina con calle Oriente 3 que se logró la detención del vehículo en cuestión.