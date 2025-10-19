Balacera en la brecha 112

Momentos de tensión vivieron automovilistas, peatones y locatarios por brecha 112 y zona Centro

momentos antes de las 15:30 horas de este sábado.

Conductores y civiles ajenos a los hechos reportaron persecuciones de la Guardia Estatal (GE) en contra de civiles de quienes se presumía podrían estar armados.

En su huida, los hombres embozados buscaron evadir el avance de los uniformados, tomando diversas calles a exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Fue a través de una barricada con patrullas que los elementos estatales lograron detener a unidad de forajidos.

Algunos automovilistas que circulaban por las áreas afectadas por esta persecución, quedaron varados debido a los abruptos cortes de vialidad.

Esta SDR dejó como efecto colateral un percance vial en calle Cuauhtémoc con Jalapa, fraccionamiento Río Bravo.