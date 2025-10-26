Registran detonaciones al amanecer en la 109

Fuertes detonaciones cimbraron el firmamento el amanecer de este sábado al poniente de la ciudad, luego de presunta persecución.

Debido a la falta de información oficial, se desconoce si este episodio se dio entre facciones armadas, o contra autoridades.

Los focos rojos se encendieron antes las 7:00 horas, esto a la altura de las colonias Martínez Manatou y Primero de Mayo.

Dichos estruendos hicieron eco y se escucharon a kilómetros de distancia y causaron inquietud, pues algunas personas creían se trataba de pirotecnia.

De acuerdo a lo reportes hechos en redes sociales, la Situación de Riesgo inició en la brecha 109.

El intercambio de fuego con fusiles automáticos y que cimbró el firmamento, fue reportado en redes sociales.

Por varias semanas se habían ausentado los enfrentamientos y persecuciones, pero este fin de semana regresaron causando inquietud y alerta entre las familias.

Oficialmente la página Vocería de Seguridad Tamaulipas, no emitió comunicado alguno, por lo que se desconocen las consecuencias del violento episodio.