Registran detonaciones al amanecer en la 109

Debido a la falta de información oficial, se desconoce si este episodio se dio entre facciones armadas, o con autoridades
  • Por: El Mañana Staff
  • 26 / Octubre / 2025 -
Confrontación inició previo al amanecer.

Fuertes detonaciones cimbraron el firmamento el amanecer de este sábado al poniente de la ciudad, luego de presunta persecución.

Debido a la falta de información oficial, se desconoce si este episodio se dio entre facciones armadas, o contra autoridades.

Los focos rojos se encendieron antes las 7:00 horas, esto a la altura de las colonias Martínez Manatou y Primero de Mayo.

Dichos estruendos hicieron eco y se escucharon a kilómetros de distancia y causaron inquietud, pues algunas personas creían se trataba de pirotecnia.

De acuerdo a lo reportes hechos en redes sociales, la Situación de Riesgo inició en la brecha 109.

El intercambio de fuego con fusiles automáticos y que cimbró el firmamento, fue reportado en redes sociales.

Por varias semanas se habían ausentado los enfrentamientos y persecuciones, pero este fin de semana regresaron causando inquietud y alerta entre las familias.

Oficialmente la página Vocería de Seguridad Tamaulipas, no emitió comunicado alguno,  por lo que se desconocen las consecuencias del violento episodio.

