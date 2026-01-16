Consternación por deceso del periodista Felipe Milán

Gran consternación entre la comunidad de Río Bravo y el gremio periodístico de esta localidad, causó el deceso de uno de los decanos del periodismo que por décadas, fue maestro y guía de jóvenes y nóveles reporteros.

En las primeras horas del amanecer, se conoció la triste noticia de la muerte de quien por tres décadas, fue titular de la corresponsalía de El Mañana de Reynosa en este municipio.

Milán Hernández, durante parte de la década de los 80, todos los 90 y casi la totalidad de la primer década de este siglo XXI, fue la cara visible de El Mañana en estas tierras riobravenses.

Fueron sus hijos, José Milán y Omar Milán, quienes dieron la triste noticia la mañana de este jueves mediante publicaciones en la red social de Facebook a conocer la irreparable pérdida.

Milán Hernández, quien pasó retiro, inició su vida como jubilado a finales de 2008, cuando concluyó su período al frente de la corresponsalía en Río Bravo.

Le sobreviven su esposa, Amparo de Milán y sus hijos José y Omar. Hasta la mañana de este 15 de enero, aún no se confirmaba el lugar donde yacerán sus restos.



