Termina parranda en dren parcelario

Un infractor vial no tuvo otro remedio que abandonar la camioneta en la que andaba de parranda tras las festividades de Navidad, tras escenificar percance en uno de los entronques más peligrosos.

¿Cómo ocurrió el accidente en avenida San Pedro?

El hecho fue reportado por la tarde, luego de que el conductor de una camioneta Grand Caravan, se desplazara a exceso de velocidad sobre avenida San Pedro y perdiera el control al llegar a Brecha 112.

Como resultado, la unidad de color gris y con matrículas del Estado de Texas, se precipitó fuera de la cinta asfáltica, pero antes de caer al dren, derribó una estructura de concreto y varilla, sostén de una alcantarilla de riego.

Detalles confirmados sobre el infractor vial

Debido a que presuntamente se encontraba en estado inconveniente, el conductor huyó del lugar para no responder por las multas y daños generados, pues ya no pudo seguir adelante con la minivan.

Los testigos del incidente, reportaron el hecho a Tránsito municipal, acudiendo agentes y peritos para tomar conocimiento de este percance, el cual dejó solamente daños materiales.

Impacto en la comunidad tras el percance

El entronque en donde se registró el accidente, es uno de los más peligrosos en la cabecera municipal, solo superado por el ubicado en calle Colegio Militar con libramiento.

La unidad implicada, fue remitida al corralón oficial en donde quedó confinada a espera de ser reclamada por el propietario.