Invaden caballos a unidad deportiva

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Las Brisas se llevaron una sorpresa la madrugada de este jueves.

Lo anterior se debió a que quienes salen muy temprano a sus labores antes del amanecer se toparon con dos equinos deambulando.

Los dos semovientes fueron captados dormitando dentro de la unidad deportiva de Brisas del Campo.

José Gómez fue el ciudadano que alertó por la presencia de estos dos ejemplares, los cuales fueron captados dormitando.

Ambos equinos yacían en el pasto de esas instalaciones de esparcimiento familiar, pero sobre todo de jóvenes y niños.