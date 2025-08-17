Vuelven asambleas públicas de Morena, hoy es celebrada

Vuelven asambleas públicas de Morena, hoy es celebradaJuan Ermundo Sánchez encabezará la congregación de seguidores de la Cuarta Transformación en la asamblea de Morena.
Tras años de no realizarse en na asamblea en plazas públicas, este domingo el partido Morena convoca a militantes y simpatizantes.
La última asamblea que se realizó en esta municipio, tuvo lugar en el 2023, cuando se eligieron consejeros estatales y nacionales en plaza Benito Juárez. Ahora Morena Tamaulipas está convocando a los morenista este domingo a una asamblea 4T.
El coordinador Juan Ermundo Sánchez, es quien liderará esta congregación de seguidores de la Cuarta Transformación.
EL MAÑANA RECOMIENDA