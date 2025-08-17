Vuelven asambleas públicas de Morena, hoy es celebrada

Tras años de no realizarse en na asamblea en plazas públicas, este domingo el partido Morena convoca a militantes y simpatizantes.

La última asamblea que se realizó en esta municipio, tuvo lugar en el 2023, cuando se eligieron consejeros estatales y nacionales en plaza Benito Juárez. Ahora Morena Tamaulipas está convocando a los morenista este domingo a una asamblea 4T.

El coordinador Juan Ermundo Sánchez, es quien liderará esta congregación de seguidores de la Cuarta Transformación.