Busca PT fortalecer y reafirmar ideales

La izquierda no es solo un movimiento que busca la transformación nacional, sino poner en la palestra los temas y la problemática a corto, mediano y largo plazos.

En este sentido, la coordinadora municipal del Partido del Trabajo, Laura Leyva Cázares.

"Vamos a acudir al XXIX Seminario Los Partidos y una Nueva Sociedad, los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Es en la ciudad de México, en la sede nacional de nuestro partido", soltó Leyva.

En este encuentro se abordarán temas de máxima relevancia para la izquierda, los cuales a su vez se dividen en otros subtemas.

Los tópicos a abordar son los siguientes:

- Multipolaridad y la Redefinición de un Nuevo Orden Mundial

- Estrategias para la Sustentabilidad de los Gobiernos Progresistas y sus Transiciones

- Temas de Coyuntura