Busca PT fortalecer y reafirmar ideales

Busca PT fortalecer y reafirmar idealesEl Partido del Trabajo se prepara para discutir la multipolaridad, sustentabilidad de gobiernos progresistas y temas de coyuntura en un seminario clave para la izquierda.
La izquierda no es solo un movimiento que busca la transformación nacional, sino poner en la palestra los temas y la problemática a corto, mediano y largo plazos.
En este sentido, la coordinadora municipal del Partido del Trabajo, Laura Leyva Cázares.
"Vamos a acudir al XXIX Seminario Los Partidos y una Nueva Sociedad, los días 25, 26 y 27 de septiembre.
Es en la ciudad de México, en la sede nacional de nuestro partido", soltó Leyva.
En este encuentro se abordarán temas de máxima relevancia para la izquierda, los cuales a su vez se dividen en otros subtemas.
Los tópicos a abordar son los siguientes:
- Multipolaridad y la Redefinición de un Nuevo Orden Mundial
- Estrategias para la Sustentabilidad de los Gobiernos Progresistas y sus Transiciones
- Temas de Coyuntura
Leyva Cázares indicó que acude en calidad de coordinadora municipal y miembro de la directiva colegiada en Tamaulipas.