Invitan a escuelas al Desfile Revolucionario

Con la finalidad de que todo quede listo para la celebración del Día de la Revolución este 20 de noviembre, la Dirección de Educación llama a asociaciones, planteles e instituciones en general a participar en esta festividad. El objetivo es que formen sus contingentes y carros alegóricos para participar en el desfile revolucionario que tendrá lugar ese día, conmemorando el inicio de la gesta de Francisco I. Madero en 1910. Así lo informó el titular de la dependencia, Eliud Herrera Sánchez, quien indicó que instituciones tanto del ámbito público como privado y social están convocadas a participar. "La Dirección de Educación convoca a todas las instituciones educativas, asociaciones civiles, clubes deportivos, dependencias y al público en general a participar en el Desfile Cívico-Deportivo del 20 de Noviembre. El desfile se efectuará el día jueves 20 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 A.M., el punto de concentración será en avenida Madero con calle Matamoros, zona Centro."