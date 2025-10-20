Arrestan a presunta parricida

Presunta parricida de trabajadora administrativa del CBTIS 73, fue detenida la mañana de este domingo.

Poco antes del medio día, automovilistas que circulaban por el libramiento de tráfico con Colegio Militar, colonia Cuauhtémoc, reportaron un accidente.

Fue en ese percance, protagonizado por la presunta asesina, que se logró detenerla.

Fueron efectivos de Tránsito local, quienes realizaron la detención de la presunta responsable de la muerte de la trabajadora administradora del CBTIS 73

Cindy "N", es la mujer que presuntamente privó de la vida a su propia madre, quien ahora protagonizó un percance.

A bordo de un auto compacto Nissan Tida, color negro sin placas se desplazaba la infractora.

Al ser abordada por elementos de Tránsito, se tornó agresiva y arremetió en contra de los efectivos, quienes la detuvieron y confirmaron en celdas de Seguridad Pública.